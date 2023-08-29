Віце-президент Ворскли: Один із клубів просто начхав на норми регламенту

Заяви, які лунають від одного з клубів, щодо деяких пунктів Регламенту, викликають подив.

Про це заявив віцепрезидент полтавської Ворскли Олег Лисак.

"Відверто кажучи, заяви, які лунають від одного з клубів, щодо деяких пунктів Регламенту, викликають подив. Тому що керівництво Української Прем'єр-ліги ще у квітні розіслало усім клубам лист із проханням внести свої пропозиції до Регламенту змагань на наступний сезон.

У травні та червні регламент неодноразово обговорювався як на робочих групах, так і на загальних зборах клубів. Норма про перенесення матчів без обопільної згоди також була предметом дискусії.

Але виходить так, що один із клубів начхав на регламентні норми та пропонує вносити зміни до Регламенту вже по ходу сезону. У нас жорстка позиція: ніяких змін до Регламенту під час проведення чемпіонату внесено не буде, тому що все, що можна було, ми вже обговорили перед початком сезону. Ці правки до Регламенту ми обговорювали не одну годину", - сказав Лисак.