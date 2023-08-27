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Чорноморець поступився Ворсклі у 5 турі УПЛ

Сьогодні 18:56 293 0
Чорноморець поступився Ворсклі у 5 турі УПЛ
#Ворскла, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла переграла одеський Чорноморець. 

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 27 серпня

Ворскла - Чорноморець 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Степанюк, 2:0 - 45+1 Юрченко, 2:1 - Пердута, 54 (авт)

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядін (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83)

Чорноморець: Шевченко, Брагару (Хадіда, 46, Гучек, 88), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін (Вакула, 75), Ієде (Дада, 75), Бойчук (Авагімян, 46)

Попередження: Скляр, Пердута - Шпорн, Салюк, Авагімян

Раніше Шахтар у меншості переграв Колос.

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