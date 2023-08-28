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Рома розглядає підписання Льоріса або Де Хеа

Рома може підписати голкіпера
Сьогодні 19:37 147 0
Рома розглядає підписання Льоріса або Де Хеа
Фото - gettyimages
#Де Хеа, #Льоріс, #Рома, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Рома розглядає варіант з підписанням нового голкіпера з огляду на невдоволення грою Руя Патрісіу та його можливий продаж.

Про це повідомляє Calciomercato.

У римлян є 2 кандидати на підсилення цієї позиції – Уго Льоріс з Тоттенгема та Давід Де Хеа, який став вільним агентом після закінчення контракту з Манчестер Юнайтед.

З Ромою вже контактували представники Льоріса. 

Що стосується Де Хеа, то сторони можуть розійтись у фінансових моментах, однак на ситуацію може вплинути відсутність зацікавленості з боку інших клубів – у Саудівську Аравіїю 32-річний іспанець їхати не збирається.

Раніше Рома програла Вероні.

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