Рома програла Вероні, Мілан розгромив Торіно: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26-го серпня, відбулося 4 матчі в межах 2-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
2 тур, 26 серпня
Фрозіноне - Аталанта 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Харруї, 2:0 - 24 Монтерізі 24, 2:1 - 56 Сапата
Монца - Емполі 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Кольпані, 2:0 - 53 Кольпані
Верона - Рома 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Дуда, 2:0 - 45+3 Нгонге, 2:1 - 56 Ауар
Мілан - Торіно 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 33 Пулішич, 1:1 - 36 Схурс, 2:1 - 43 Жиру (пен), 3:1 - 45+2 Ернандес, 4:1 - 65 Жиру (пен)
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