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Рома програла Вероні, Мілан розгромив Торіно: результати матчів Серії А

Результати матчів 2-го туру Серії А
Вчора 23:55 405 0
Рома програла Вероні, Мілан розгромив Торіно: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Верона, #Емполі, #Мілан, #Монца, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26-го серпня, відбулося 4 матчі в межах 2-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
2 тур, 26 серпня

Фрозіноне - Аталанта 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Харруї, 2:0 - 24 Монтерізі 24, 2:1 - 56 Сапата

Монца - Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кольпані, 2:0 - 53 Кольпані

Верона - Рома 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Дуда, 2:0 - 45+3 Нгонге, 2:1 - 56 Ауар

Мілан - Торіно 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 33 Пулішич, 1:1 - 36 Схурс, 2:1 - 43 Жиру (пен), 3:1 - 45+2 Ернандес, 4:1 - 65 Жиру (пен)

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