Коваленко міг перейти у Нант

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко перейде в Емполі на правах річної оренди з опцією викупу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Офіційне представлення українця в новій команді відбудеться вже сьогодні.
У Віктора також був варіант з клубом Ліги 1. За інформацією джерела, головним конкурентом Емполі в боротьбі за Коваленка був Нант.
Повідомлялося, що Аталанта виставила Коваленка на трансфер.
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