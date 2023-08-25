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Коваленко міг перейти у Нант

Сьогодні 11:39 186 0
Коваленко міг перейти у Нант
Фото - gettyimages
#Віктор Коваленко, #Нант, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко перейде в Емполі на правах річної оренди з опцією викупу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Офіційне представлення українця в новій команді відбудеться вже сьогодні.

У Віктора також був варіант з клубом Ліги 1. За інформацією джерела, головним конкурентом Емполі в боротьбі за Коваленка був Нант.

Повідомлялося, що Аталанта виставила Коваленка на трансфер.

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