Коваленко міг перейти у Нант

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко перейде в Емполі на правах річної оренди з опцією викупу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Офіційне представлення українця в новій команді відбудеться вже сьогодні.

У Віктора також був варіант з клубом Ліги 1. За інформацією джерела, головним конкурентом Емполі в боротьбі за Коваленка був Нант.

Повідомлялося, що Аталанта виставила Коваленка на трансфер.

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