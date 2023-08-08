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Аталанта виставила Коваленка на трансфер

Український хавбек змінить клуб цього літа
Сьогодні 19:10 367 0
Аталанта виставила Коваленка на трансфер
#Аталанта, #Віктор Коваленко

Джерело - sport.ua.

Італійську Атланту під час нинішнього літнього трансферного вікна може залишити українець Віктор Коваленко.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

27-річний український півзахисник Віктор Коваленко виставлений на трансфер. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні на нього не розраховує.

Останні два роки Коваленко провів в оренді в Спеції. За підсумками минулого сезону клуб вилетів у Серію В. За "Аталанту" з моменту переходу в січні 2021 року Коваленко провів лише один матч.

Напередодні Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

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