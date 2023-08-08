Аталанта виставила Коваленка на трансфер

Джерело - sport.ua.
Італійську Атланту під час нинішнього літнього трансферного вікна може залишити українець Віктор Коваленко.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
27-річний український півзахисник Віктор Коваленко виставлений на трансфер. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні на нього не розраховує.
Останні два роки Коваленко провів в оренді в Спеції. За підсумками минулого сезону клуб вилетів у Серію В. За "Аталанту" з моменту переходу в січні 2021 року Коваленко провів лише один матч.
Напередодні Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.