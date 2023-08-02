Паст: Арбітр показав рукою на свисток – і я почав коригувати оборону

Арбітр не повинний був зараховувати гол Шахтаря у грі 2 туру УПЛ з Вересом.

Про це розповів голкіпер рівненського клубу Євген Паст.

"– Чи дозволяв рефері розігрувати без свистка в моменті голу Матвієнка?

– Я щось глянув, він показав рукою на свисток – і я почав коригувати обороною, ставити стінку. Не знаю, чому він прийняв таке рішення та зарахував гол. Бо є фотографії, відео, як він показує жест "свисток". Це означає, що м’яч потрібно було ввести по свистку.

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– А що ви думаєте, гол чесний?

– Ні, авжеж ні. Всі одразу сказали в роздягальні, що нечесно, бо показав на свисток та зарахував такий гол, який не треба було зараховувати, – сказав Паст.