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Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 18:59 435 0
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Верес зіграв унічию з Шахтарем у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрили "гірники" зі штрафного удару - поки Паст встановлював "стінку" Матвієнко пробив у незахищені голкіпером ворота. Арбітр гол зарахував, хоча перед цим показував, що треба бити по свистку.

Рівняни відігралися після подачі кутового на 62-й хвилині гри  - гол забив Шевченко.

Відзначимо, що Шахтар догравав матч у меншості - наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав Артем Бондаренко.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 02 серпня

Верес - Шахтар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Матвієнко, 1:1 - 62 Шевченко

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко (Гагун, 87), Кучеров, Кухарук, Блізніченко (М.Шестаков, 57), Дахновський (В.Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 87), Марусич (Гайдучик, 71).

Шахтар: Різник - Траоре (Азеведо, 84), Криськів (Кастілло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Гочолеішвілі (Фарина, 46), Сікан, Топалов, Матвієнко, Бондаренко, Козік, Кащук.

Попередження: Кухарук (36), Марусич (50), В.Шарай (64), М.Шестаков (69) - Гочолеішвілі (12), Траоре (48), Фарина (54), Матвієнко (64).

Вилучення: Бондаренко (45+2).

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