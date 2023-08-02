Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО

А виглядає так, що футболісти мали би почекати на сигнал судді

Джерело - Чемпіон.

Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Шахтарем дуже оригінальним чином.

На 45+2 хвилині захисник "гірників" виконав штрафний без свистка, хоча перед тим арбітр Олександр Шандор, здається, показав, що стандарт потрібно розігрувати після його сигналу.

Найцікавіше, що гол зарахували...

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Скріншот жесту арбітра перед ударом

Цікаво, що в стартовому складі Шахтаря знову був відсутній воротар Анатолій Трубін, у боротьбу за якого, як пишуть ЗМІ, нещодавно втрутилася португальська Бенфіка.

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