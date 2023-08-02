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Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО

А виглядає так, що футболісти мали би почекати на сигнал судді
Сьогодні 18:49 Андрій Дунець 850 0
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
#Верес, #Микола Матвієнко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Шахтарем дуже оригінальним чином.

На 45+2 хвилині захисник "гірників" виконав штрафний без свистка, хоча перед тим арбітр Олександр Шандор, здається, показав, що стандарт потрібно розігрувати після його сигналу.

Найцікавіше, що гол зарахували...

Відео

Скріншот жесту арбітра перед ударом

Цікаво, що в стартовому складі Шахтаря знову був відсутній воротар Анатолій Трубін, у боротьбу за якого, як пишуть ЗМІ, нещодавно втрутилася португальська Бенфіка.

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