Італія з Туреччиною подали спільну заявку на проведення Євро-2032

Господаря Євро-2032 оголосять 10 жовтня

Джерело - ANSA.

Федерації футболу Італії та Туреччини надіслали лист до УЄФА, в якому подали заявку на спільну організацію чемпіонату Європи 2032 року.

Про це повідомляє ANSA.

Італія та Туреччина були єдиними країнами, які подавали заявку на проведення турніру (одноосібно), тому, ймовірно, вони отримають це право.

Очікується, що господаря Євро-2032 оголосять 10 жовтня.

Повідомлялося, що УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032.

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