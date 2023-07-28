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Італія з Туреччиною подали спільну заявку на проведення Євро-2032

Господаря Євро-2032 оголосять 10 жовтня
Сьогодні 16:16 201 0
Італія з Туреччиною подали спільну заявку на проведення Євро-2032
#УЄФА, #Євро-2032

Джерело - ANSA.

Федерації футболу Італії та Туреччини надіслали лист до УЄФА, в якому подали заявку на спільну організацію чемпіонату Європи 2032 року.

Про це повідомляє ANSA.

Італія та Туреччина були єдиними країнами, які подавали заявку на проведення турніру (одноосібно), тому, ймовірно, вони отримають це право.

Очікується, що господаря Євро-2032 оголосять 10 жовтня.

Повідомлялося, що УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032.

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