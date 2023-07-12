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УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032

Турнір може відбутися у двох країнах
Сьогодні 09:45 362 0
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

Європейський футбольний союз може піти на об'єднання заявок Італії та Туреччини на проведення чемпіонату Європи 2032 року.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зважитися на такий крок у Ньоні можуть з тієї причини, що більше на турнір ніхто не претендує.

У разі об'єднання кожна з країн надасть по шість арен для проведення матчів Євро-2032. Матч-відкриття, ймовірно, відбудеться у Стамбулі, а фінал – у Римі.

Повідомляється, що проведення вирішальної гри турніру в Римі на Стадіо Олімпіко зумовлено не найкращою організацією вирішального матчу Ліги чемпіонів-2022/2023 між Манчестер Сіті та Інтером на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

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