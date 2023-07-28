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Реал Фарма відмовився їхати на матч Кубка України

Сьогодні 12:41 286 0
Реал Фарма відмовився їхати на матч Кубка України
#Реал Фарма

Джерело - Реал Фарма.

Реал Фарма відмовився їхати на матч 2-го попереднього раунду Кубка України з Тростянцем через проблеми з логістикою.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Головним у проведенні жеребкування було закладено регіональний принцип і для нас залишається загадкою, як дотримувався регіональний принцип і чому в результаті команді Реал Фарма випало їхати за тисячу кілометрів і ми про це дізналися за тиждень до гри. Нас просто вбили логістичними проблемами і за всього нашого бажання взяти участь у Кубку України, ми не зможемо це зробити фізично - просто не зможемо дістатися. Поїзд - неідеальний варіант, але і на нього немає квитків туди і назад і перевізники відмовилися їхати в цьому напрямку. Тому було ухвалено нелегке рішення не брати участь у цьому Кубку України.

Ми зверталися з листами і до віце-президента Протасова О. В. і до організатора жеребкування Дарагана В., але нам була відповідь, що нічого вже зробити не можна, Хоча ми запропонували помінятися з командою з м. Суми, яка їхала до Києва, щоб Суми грали з другою командою із Сум, а ми тоді могли б поїхати замість них до Києва і тоді, таким чином ми б взяли участь у Кубку України. Але нам сказали що вже було проведено жеребкування і вже нічого зробити не можна, а коли ми поцікавилися, як тоді дотриманий у жеребкуванні територіальний принцип, якщо нам дали команду за 1000 км - сказали "Так, так вийшло, напевно щось було не допрацьовано, але що-небудь змінювати і змінити вже неможливо".

Коли виявилося, що нам треба їхати до Тростянця - з'ясувалося, що такої можливості нам дістатися з Одеси немає. Це жеребкування позбавило можливості команду Реал Фарма взяти участь у Кубку України.

Перший Кубок, який вирішили проводити під час війни - логістично не склався. Перевізники відмовлялися їхати до Тростянця, а їхати залізницею складно, але ми були готові і на це, але з'ясувалося про проблеми з квитками, які за тиждень дуже складно вирішити, неможливо", - йдеться у заяві клубу.

Раніше відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України.

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