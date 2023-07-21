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Відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України

У Будинку футболу відбулося жеребкування
Сьогодні 13:38 189 0
Відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 21 липня, у Будинку футболу відбулося жеребкування двох перших раундів Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє УАФ.

Перший попередній етап Кубка України:

Миколаїв - Фазенда Чернівці
Олімпія Савинці - Кудрівка
Штурм Київ - ЮКСА

Другий попередній етап Кубка України:

Група А:

Прикарпаття - Карпати
Епіцентр - Металіст
Скала 1911 - Хуст

Група В:

Поділля - Нива Тернопіль
Нива Вінниця - Агробізнес
Буковина - Миколаїв/Фазенда

Група С:

Гірник-Спорт - Полтава
Інгулець - Металург
Кремінь - Олімпія/Кудрівка

Група D:

Локомотив Київ - Діназ
Звягель - Чайка
Штурм/ЮКСА - Нива Бузова
Чернігів - Лівий берег

Група Е:

Тростянець - Реал Фарма
ФСК Маріуполь - Миколаїв 1920
Вікторія Суми - Дружба Мирівка

У першому попередньому раунді візьмуть участь 6 команд — 4 представники Асоціації аматорського футболу України та 2 клуби Другої ліги. Базовий день матчів — 29 липня.

У другому - 32 клуби: 3 переможці першого попереднього етапу та 29 команд Першої й Другої ліг. Базовий день матчів — 2 серпня.

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу.

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