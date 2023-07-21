Відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України

Джерело - УАФ.
Сьогодні, 21 липня, у Будинку футболу відбулося жеребкування двох перших раундів Кубка України 2023/24.
Про це повідомляє УАФ.
Перший попередній етап Кубка України:
Другий попередній етап Кубка України:
Група А:
Група В:
Група С:
Група D:
Група Е:
У першому попередньому раунді візьмуть участь 6 команд — 4 представники Асоціації аматорського футболу України та 2 клуби Другої ліги. Базовий день матчів — 29 липня.
У другому - 32 клуби: 3 переможці першого попереднього етапу та 29 команд Першої й Другої ліг. Базовий день матчів — 2 серпня.
На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу.
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