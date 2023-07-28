Юрченко: Позитивний результат, але можна було б не пропускати

Владлен Юрченко прокоментував перемогу Ворскли у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій над грузинською Ділою (2:1).

- Оціни, будь ласка, гру та результат.

- Дуже важка гра була для нас. Ми знали, що Діла добре контролює мʼяч і нам буде важко проти них грати. Ми добре підготувалися і в другому таймі додали після пропущеного мʼяча та виграли. Але все залежатиме від нас в другому матчі.

- Результат однозначно позитивний?

- Позитивний, але можна було б не пропускати. Добре, що змогли забити другий мʼяч та виграти цю зустріч. Крім того, Діла вже зіграла дві офіційні гри, це третя. А для нас це була перша і ми не знали в якому ми тонусі. Тому що товариський матч - це не офіційний. Сьогодні ми отримали більше впевненості і думаю друга зустріч буде кращою.