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Юрченко: Позитивний результат, але можна було б не пропускати

Хавбек Ворскли прокоментував перемогу над Ділою
Сьогодні 00:45 195 0
Юрченко: Позитивний результат, але можна було б не пропускати
#Діла, #Ліга конференцій, #Владлен Юрченко, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Владлен Юрченко прокоментував перемогу Ворскли у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій над грузинською Ділою (2:1).

- Оціни, будь ласка, гру та результат.

- Дуже важка гра була для нас. Ми знали, що Діла добре контролює мʼяч і нам буде важко проти них грати. Ми добре підготувалися і в другому таймі додали після пропущеного мʼяча та виграли. Але все залежатиме від нас в другому матчі.

- Результат однозначно позитивний?

- Позитивний, але можна було б не пропускати. Добре, що змогли забити другий мʼяч та виграти цю зустріч. Крім того, Діла вже зіграла дві офіційні гри, це третя. А для нас це була перша і ми не знали в якому ми тонусі. Тому що товариський матч - це не офіційний. Сьогодні ми отримали більше впевненості і думаю друга зустріч буде кращою.

Скрипник: Пропускаємо, а потім дістаємо шашки і давай гасать, як козаки

Володимир Крупчук, для Чемпіона

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