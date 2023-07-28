Скрипник: Пропускаємо, а потім дістаємо шашки і давай гасать, як козаки

Віктор Скрипник прокоментував перемогу Ворскли у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій над грузинською Ділою (2:1).

- Дуже важка гра, бо наш суперник дуже потужний, добре грає з мʼячем. Потім, як у нас часто буває, пропускаємо, дістаємо шашки і пішли гасать, як козаки. Сьогодні це була Ворскла, яка на характері може виривати такі ігри. Але ми розуміємо, що це тільки перший тайм. Другий тайм буде в Грузії. Перемога це перемога, але ще нічого не вирішено.

- Зараз такі позитивні емоції, тому що вдалося вирвати перемогу на останніх хвилинах. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви грою своєї команди?

- Напевно, ні. Бо я хочу, аби моя команда блистіла. Але в нас багато факторів, які за місяць не можливо налагодити. Якщо ви слідкуєте за Ворсклою, то в нас пішли ті гравці, які грали вперед. Сефері, Денис Олійник, які з досвідом на мʼячах, Василь Кравець. Приходять нові люди. Ось наприклад Сантана, який був центральним захисником. Він тренується з нами всього три дні. Але я на це ніколи не дивлюсь. Я вірю в хлопців, які в нас є. Ми будемо старатись пройти далі.

Ми розуміємо, що кожна гра - це виклик для нас. Але моя команда грає дисципліновано. Тут немає хаосу і нерозсудливості, коли кожен робить, що хоче. Ми стараємось так само і проти сильного суперника. Вивчаємо його сильні сторони, стараємось проти мʼяча добре грати. І за рахунок індивідуальної майстерності того ж Філіпе, Кане, Руслана Степанюка у нас в будь-якій грі є моменти. Ми обігрували і Шахтар і Дніпро. Ми заслужено зайняли 5 місце.

Хоча на початку року від нас пішло 10 гравців, які були лицем команди. Залишились місцеві хлопці, які хочуть грати за Ворсклу. У нас додається молодь, іноземці. І на даний момент я задоволений тою працею, яку хлопці роблять на тренуваннях і як вони віддаються в грі. А щоб вони грали без проблем, це треба багато грошей. Раніше казали "Гроші не грають в футбол". Зараз це вже не актуально. Подивіться, що робиться навколо. У кого є гроші, у того є гарні хлопці, які добре грають в футбол. Але я вірю, що в мене теж хороші хлопці.

- Чи буде ще підсилення перед початком чемпіонату?

- Будемо дивитися, але я той тренер, який працює з тим, що є. Наше керівництво це бачить і якщо в нас буде можливість, то ми когось придбаємо, щоб він нас підсилив. Я впевнений, що ми можемо це зробити. На ринку такі футболісти є, але для цього, як я вже казав, потрібні гроші. Такі суми, які вимагають агенти за гравців з різних причин ми не можемо платити. Підписуємо гравців на ті гроші, які наша команда має.