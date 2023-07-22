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Зінченко: Нам потрібно триматися разом і боротися до кінця

Сьогодні 12:16 81 0
Зінченко: Нам потрібно триматися разом і боротися до кінця

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко виступив на пресконференції у США перед товариським матчем з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє allfootballapp.com.

"Надзвичайно важливо проводити подібні заходи. Звісно, для мене соромно просити вас зробити пожертвування. Не кажу це і не прошу цього. Деякі можуть це зробити. Деякі, можливо, не можуть, тому що у них багато справ.

У Лондоні, просто гуляючи з донькою, бачу машини з дітьми, а днями побачив сім’ю та їхніх дітей, можливо, з Чехії, дитина була без сорочки. У неї було тимчасове татуювання на плечі з українським прапором. Це змусило мене подумати: "Вау, ці хлопці з нами". Для нас ця дрібниця має велике значення, пишаюся тим, що я українець.

Деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу і незалежність, тому що не міг уявити, що це може статися у 2023 році. Місце, де народився та виріс, а одного дня інша країна приходить до вас, руйнує все, вбиває дітей і робить багато страшних речей. Щоб досягти чого? Ось питання.

В цьому випадку я говорю з людьми з втомою, сьогодні це Україна, а завтра це може бути ваша країна. Тому нам потрібно триматися разом і боротися до кінця. Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент", - сказав Зінченко.

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