Зінченко - на пресконференції у США: Нам потрібні F-16

Українець виступив на пресконференції напередодні матчу з Манчестер Юнайтед

Джерело - Allfootballapp.

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко виступив на пресконференції у США перед товариським матчем з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє allfootballapp.com.

"Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент. Після вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там живуть. Я та моя сім’я намагаємося допомогти, чим можемо.

Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО

Оскільки матч незабаром відбудеться в Лондоні, відчуваю, що моя місія полягає в тому, щоб намагатися допомогти, чим можу. Хочу, щоб мої діти, коли виростуть, запитали мене: "Тату, що ти робив, коли на нашій батьківщині була ця війна?" І я хочу поглянути в очі своєї доньки й сказати: "Ми з твоєю мамою намагалися зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні".

Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну

Очевидно, використовую футбол, який є найкращим видом спорту у світі для представлення нашої країни та найкращим способом залучити всіх колишніх футболістів, легенд, акторів. Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям, які залишаються там і борються за свою незалежність, сказати: "Дивіться, ви не самотні. Усі вони з вами".

Актуально: Визначилися склади на благодійний матч для підтримки України

Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що ці F16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія. Якщо у мене буде можливість - говоритиму про це", - сказав Зінченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!