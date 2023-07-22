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Зінченко - на пресконференції у США: Нам потрібні F-16

Українець виступив на пресконференції напередодні матчу з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 10:28 431 0
Зінченко - на пресконференції у США: Нам потрібні F-16
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Allfootballapp.

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко виступив на пресконференції у США перед товариським матчем з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє allfootballapp.com.

"Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент. Після вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там живуть. Я та моя сім’я намагаємося допомогти, чим можемо.

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Оскільки матч незабаром відбудеться в Лондоні, відчуваю, що моя місія полягає в тому, щоб намагатися допомогти, чим можу. Хочу, щоб мої діти, коли виростуть, запитали мене: "Тату, що ти робив, коли на нашій батьківщині була ця війна?" І я хочу поглянути в очі своєї доньки й сказати: "Ми з твоєю мамою намагалися зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні". 

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Очевидно, використовую футбол, який є найкращим видом спорту у світі для представлення нашої країни та найкращим способом залучити всіх колишніх футболістів, легенд, акторів.  Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям, які залишаються там і борються за свою незалежність, сказати: "Дивіться, ви не самотні. Усі вони з вами".

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Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що ці F16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія. Якщо у мене буде можливість - говоритиму про це", - сказав Зінченко.

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