Сашко знову опинився в центрі уваги

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко розважив публіку та партнерів по Арсеналу перед виставковим матчем проти зірок МЛС у Вашингтоні.

Українець у компанії Деклана Райса та Мохамеда Ельнені передавали м'яч один одному по колу, аж поки ігровий снаряд не "приклеївся" до голови Зінченка.

Дана технічна дія Олександра вразила не лише одноклубників, а й уболівальників на трибунах, які влаштували овацію футболісту "канонірів".

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У самому матчі Арсенал здобув упевнену перемогу з рахунком 5:0. Зінченко на поле не виходив.

Нагадаємо, по завершенні сезону Олександр став гостем ток-шоу Пірса Моргана, в якому розповів про війну, Зеленського, путіна, ставлення до російських спортсменів та давню історію з Венгером.

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