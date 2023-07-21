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Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО

Сашко знову опинився в центрі уваги
Сьогодні 15:46 Андрій Дунець 552 0
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #MLS

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко розважив публіку та партнерів по Арсеналу перед виставковим матчем проти зірок МЛС у Вашингтоні.

Українець у компанії Деклана Райса та Мохамеда Ельнені передавали м'яч один одному по колу, аж поки ігровий снаряд не "приклеївся" до голови Зінченка.

Дана технічна дія Олександра вразила не лише одноклубників, а й уболівальників на трибунах, які влаштували овацію футболісту "канонірів".

Відео

У самому матчі Арсенал здобув упевнену перемогу з рахунком 5:0. Зінченко на поле не виходив.

Нагадаємо, по завершенні сезону Олександр став гостем ток-шоу Пірса Моргана, в якому розповів про війну, Зеленського, путіна, ставлення до російських спортсменів та давню історію з Венгером.

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