Куадрадо пройде медогляд в Інтері

Хуан Куадрадо близький до переходу в Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер наблизився до підписання латераля Хуана Куадрадо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 18 липня, футболіст пройде медогляд, після чого сторони підпишуть 1-річний контракт без опції продовження ще на рік. Куадрадо заради трансферу в Інтер відхилив пропозицію із Саудівської Аравії, де йому пропонували зарплату 8 млн євро на рік.

Куадрадо з літа 2017 року був повноцінним гравцем Ювентуса, цього літа став вільним агентом.

Раніше Інтер запропонував 15 млн євро за Морату.