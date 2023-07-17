Інтер запропонував 15 млн євро за Морату

Мората влітку може змінити клуб

Атлетіко отримав від Інтера першу пропозицію щодо форварда Альваро Морати.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педула.

Італійці запропонували 15 млн євро за футболіста. Була інформація, що Атлетіко хоче отримати 20-21 млн євро за Морату.

Повідомляли, що Альваро ще не дав згоду на перехід в інший клуб, агент працює над переходом у Рому - сторони вже узгодили 4-річний контракт з 4,5 млн євро на рік.

Мората належить Атлетіко з літа 2020 року. Минулого сезону Альваро забив 15 мʼячів та віддав 3 гольові у 45 матчах.

Нагадаємо, Моурінью переконує Морату в переході в Рому.