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Інтер запропонував 15 млн євро за Морату

Мората влітку може змінити клуб
Вчора 23:24 211 0
Інтер запропонував 15 млн євро за Морату
#Атлетіко Мадрид, #Інтер, #Мората, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Атлетіко отримав від Інтера першу пропозицію щодо форварда Альваро Морати.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педула.

Італійці запропонували 15 млн євро за футболіста. Була інформація, що Атлетіко хоче отримати 20-21 млн євро за Морату.

Повідомляли, що Альваро ще не дав згоду на перехід в інший клуб, агент працює над переходом у Рому - сторони вже узгодили 4-річний контракт з 4,5 млн євро на рік.

Мората належить Атлетіко з літа 2020 року. Минулого сезону Альваро забив 15 мʼячів та віддав 3 гольові у 45 матчах.

Нагадаємо, Моурінью переконує Морату в переході в Рому.

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