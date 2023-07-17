Інтер запропонував 15 млн євро за Морату

Джерело - tribuna.com.
Атлетіко отримав від Інтера першу пропозицію щодо форварда Альваро Морати.
Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педула.
Італійці запропонували 15 млн євро за футболіста. Була інформація, що Атлетіко хоче отримати 20-21 млн євро за Морату.
Повідомляли, що Альваро ще не дав згоду на перехід в інший клуб, агент працює над переходом у Рому - сторони вже узгодили 4-річний контракт з 4,5 млн євро на рік.
Мората належить Атлетіко з літа 2020 року. Минулого сезону Альваро забив 15 мʼячів та віддав 3 гольові у 45 матчах.
Нагадаємо, Моурінью переконує Морату в переході в Рому.