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Куадрадо залишив Ювентус

Сторони вирішили не продовжувати контракт
Сьогодні 19:55 146 0
Куадрадо залишив Ювентус
#Куадрадо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - juventus.com.

Ювентус оголосив про відхід півзахисника Хуана Куадрадо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт 35-річного колумбійця завершується 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Куадрадо виступав за Ювентус з літа 2015 року. За цей час Хуан зіграв у 314 матчах за Ювентус у всіх турнірах, забив 26 голів та віддав 59 результативних передач.

Разом зі "Старою синьйорою" Куадрадо виграв 11 трофеїв, серед яких п’ять чемпіонств Серії А.

Нагадаємо, Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.

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