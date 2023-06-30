Куадрадо залишив Ювентус

Джерело - juventus.com.
Ювентус оголосив про відхід півзахисника Хуана Куадрадо.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Контракт 35-річного колумбійця завершується 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
Куадрадо виступав за Ювентус з літа 2015 року. За цей час Хуан зіграв у 314 матчах за Ювентус у всіх турнірах, забив 26 голів та віддав 59 результативних передач.
Разом зі "Старою синьйорою" Куадрадо виграв 11 трофеїв, серед яких п’ять чемпіонств Серії А.
Нагадаємо, Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.