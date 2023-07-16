Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

Колос - Нива (Бузова) 1:0

Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0

Оболонь - Вікторія 2:0

Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

Рух - Поділля 2:1

Оболонь - Діназ 2:0

Чорноморець - Реал Фарма 3:0

2 липня (неділя)

Минай - Металіст 1:1

СК Дніпро-1 - Хуст 4:1

Ворскла - СК Полтава 3:2

3 липня (понеділок)

Олександрія - ФСК Маріуполь 1:0

Металіст 1925 - СК Чайка 2:0

4 липня (вівторок)

Колос - Оболонь 2:4

Зоря - Ресовія (Польща) 4:2

5 липня (середа)

СК Дніпро-1 - Минай 4:0

Динамо - Динамо (Бухарест) 4:1

Чорноморець - Південна Пальміра 3:1

7 липня (п'ятниця)

Оболонь - Чернігів 3:1

Олександрія - Ворскла 2:1

Рух - Металург 2:0

Рух - Нива (Тернопіль) 2:1

8 липня (субота)

Полісся - Рапід (Австрія) 1:1

Верес - Металіст 1925 1:0

Чорноморець - ЛНЗ 0:0

Динамо - Вольфсбергер (Австрія) 8:0

Зоря - Сталь (Польща) 1:0

Шахтар - АЗ (Нідерланди) 3:3

9 липня (неділя)

Кривбас - Карпати 0:1

Минай - Хуст 3:1

СК Дніпро-1 - Металіст 1:0

Колос - Діназ 2:0

Динамо – Триглав (Словенія) 9:0

10 липня (понеділок)

Олександрія - Гірник-Спорт 5:0

Колос - Чернігів 3:0

Металіст 1925 - Мостиська 4:0

11 липня (вівторок)

Зоря - Земплін (Польща) 2:1

12 липня (середа)

Полісся - Хартберт (Австрія) 3:2

Кривбас - Хуст 6:0

Динамо - Янг Бойз (Швейцарія) 3:3

Чорноморець - Нива (Вінниця) 2:1

Оболонь - Лівий берег 0:2

13 липня (четвер)

Минай - Рух 0:1

Дніпро-1 - Рух 4:0

Шахтар - АЕК (Греція) 0:5

14 липня (п'ятниця)

Верес - Нива (Тернопіль) 0:0

Зоря - Мотор (Польща) 1:3

15 липня (субота)

Металіст 1925 - Агробізнес 1:0

Полісся - Грацер АК (Австрія) 4:1

Чорноморець - Інгулець 3:4

Колос - ЛНЗ 0:1

Ворскла - ГКС Тихи (Польща) 2:2

Оболонь - Звягель 2:0

16 липня (неділя)

Кривбас - Минай

Колос - ФСК Маріуполь

Динамо - Аріс (Кіпр)

Олександрія - Кремінь

Рух - Епіцентр

Рух - Прикарпаття

17 липня (понеділок)

Верес - Карпати

Зоря - Гурнік (Польща)

18 липня (вівторок)

Кривбас - СК Дніпро-1

Шахтар - Аякс (Нідерланди)

Ворскла - Полонія (Польща)

19 липня (середа)

Верес - Кривбас

Чорноморець - Реал Фарма

Динамо - Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

Оболонь - Нива (Бузова)

20 липня (четвер)

Минай - Севлюш (Виноградів)

21 липня (п'ятниця)

Минай - Металіст

Рух - Агробізнес

Рух - Металіст 1925

Ворскла ГКС Рекорд (Польща)

22 липня (субота)

Зоря - Ружомберок (Словаччина)

Чорноморець - Олександрія

Колос - Полісся

Колос - Кремінь

Оболонь - Чайка

23 липня (неділя)