Верес здолав Кривбас у контрольному матчі

Кривбас провів заключний матч на літніх зборах

Джерело - Чемпіон.

Верес переграв Кривбас у межах контрольної зустрічі на літніх навчально-тренувальних зборах на Закарпатті.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Контрольна зустріч

19 липня

Кривбас - Верес 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Балан, 0:2 - 16 Кухарук, 1:2 - 60 Устименко

Після цього матчу Кривбас повернеться до Кривого Рогу і продовжить підготовку до старту УПЛ.

Напередодні Кривбас вирвав нічию у Дніпра-1.

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