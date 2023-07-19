Верес здолав Кривбас у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Верес переграв Кривбас у межах контрольної зустрічі на літніх навчально-тренувальних зборах на Закарпатті.
Матч завершився з рахунком 1:2.
Контрольна зустріч
19 липня
Кривбас - Верес 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Балан, 0:2 - 16 Кухарук, 1:2 - 60 Устименко
Після цього матчу Кривбас повернеться до Кривого Рогу і продовжить підготовку до старту УПЛ.
Напередодні Кривбас вирвав нічию у Дніпра-1.
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