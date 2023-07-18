Ворскла розгромила Полонію у контрольному матчі

Ворскла готується до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Ворскла обіграла Полонію у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 4:1.

У першому таймі дубль оформив Руслан Степанюк. У другій половині забивали Нестеренко і Тузенко.

Товариський матч

18 липня

Ворскла - Полонія Лазиська-Гурне 4:1 (2:0)

Ворскла (1 тайм): Домолега, Пердута, Рамірес, Павлюк, Крупський, Скляр, Челядін, Юрченко, Феліпе, Кане, Степанюк.

Ворскла (2 тайм): Ященко, Крупський, Хрипчук, Ізотов, Бацула, Юрченко, Черниш, Нестеренко, Тузенко, Оденцов, Кулаковський.

Раніше Дніпро-1 запропонував 1 млн євро за нападника Ворскли.

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