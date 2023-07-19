Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль

Джерело - Чемпіон.
Динамо переграло Аль-Хіляль у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 1:0.
Товариський матч
19 липня
Аль-Хіляль - Динамо 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5' Буяльський
Попередження:Сидорчук (30), Ярмоленко (58) – Невеш (27), С.Аль-Давсарі (47), Аль-Болеахі (58), Кулібалі (71)
Динамо: Бущан (Нещерет, 71), Дубінчак (Малиш, 85), Біловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тимчик (Вівчаренко, 85), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Андрієвський, 81), Буяльський (Царенко, 81), Кабаєв (Н.Волошин, 28), Ярмоленко (Караваєв, 71), Беніто (Ванат, 71).
Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо зацікавив Брюгге.