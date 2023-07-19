Головне
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Сьогодні 20:59 382
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Сьогодні 21:50 117
Усик підписав контракт з Поліссям
Сьогодні 20:39 351
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Сьогодні 20:25 426
Сич повернувся у Рух
Сьогодні 17:25 338
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 15:56 25085
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 15:28 48754
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 14:53 27258
Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:36 374
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 12:22 6062
Прямі трансляції

Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль

Динамо готується до нового сезону
Сьогодні 20:59 382 0
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
#Аль-Хіляль, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Аль-Хіляль у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 1:0.

Товариський матч

19 липня

Аль-Хіляль - Динамо 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5' Буяльський

Попередження:Сидорчук (30), Ярмоленко (58) – Невеш (27), С.Аль-Давсарі (47), Аль-Болеахі (58), Кулібалі (71)

Динамо: Бущан (Нещерет, 71), Дубінчак (Малиш, 85), Біловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тимчик (Вівчаренко, 85), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Андрієвський, 81), Буяльський (Царенко, 81), Кабаєв (Н.Волошин, 28), Ярмоленко (Караваєв, 71), Беніто (Ванат, 71).

Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо зацікавив Брюгге.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 48754
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15570
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 13464
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 27258
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 12003 1
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 25085
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47131
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102833 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21893 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22981
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20030 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18801 7