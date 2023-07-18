Кривбас вирвав нічию у Дніпра-1 у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зіграв внічию з Кривбасом у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 2:2.
Товариський матч
18 липня
Дніпро-1 - Кривбас 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 19 Третяков, 2:0 - 30 Добвик, 2:1 - Дебелко, 2:2 - 90 Горбунов (автогол)
Дніпро-1: 1. Волинець (Кінарейкін,46), 11.Мірошніченко (42.Пасіч,59), 3.Адамюк (39.Сваток,46), 5.Сарапій (кап), 30.Кравець, 6.Горін, 22.Рубчинський (44.Ківінда.66), 25.Когут (19.Вітіньйо,46, 4.Пуріта,79)), 9.Гуцуляк (34.Танчик,17), 10.Третьяков (27.Горбунов,59), 7.Довбик.
Кривбас: 33.Кліщук, 7.Понєдєльнік, 13.Бескоровайний, 5.Стецьков, 55.Дібанго, 11.Татарко (в6.Приходько,72), 17.Семотюк (2.Рябов, 84), 78.Кожушко, 10.Хомченовський (кап), 16.новачок (94.Задерака, 66), 27.Дебелко (Хобленко,72). Запасні: 1.Хома, 77.Карпусь, 45.Вілівальд, 97.Кораблін, новачок, 92.Кілєвий, 18.Устименко.
Нагадаємо, Дніпро-1 орендує 18-річного бразильця.