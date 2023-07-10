Колос переграв Чернігів у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос святкував перемогу над Черніговом у рамках підготовки до сезону в УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Контрольний матч

10 липня

Колос - Чернігів 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 ? (автогол), 2:0 - 45 Велетень, 3:0 - 66 Салабай

Колос (перший тайм): Волинець, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Оріховський, Велетень, Богданов, Ільїн, Цуріков, Безбородько.

Колос (другий тайм): Волинець (Пахолюк, 64), ГНП, Лучкевич, Гончаренко, Ємець, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Мілько, Салабай.

Напередодні Колос переміг Діназ у контрольному поєдинку.