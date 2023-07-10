Головне
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів
Сьогодні 14:20 767
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 20:35 7432
11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона
Сьогодні 19:15 232
Збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу
Сьогодні 17:25 1890
Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір
Сьогодні 16:41 1219
Промоутер назвав ціну квитка на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:26 819
Реал продовжив оренду захисника Шахтаря
Сьогодні 14:37 417
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Сьогодні 13:03 2792 1
Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря
Сьогодні 12:10 314
Кравець перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 10:25 760
Прямі трансляції

Колос переграв Чернігів у контрольному матчі

Сьогодні 18:55 233 0
#Колос, #Чернігів

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос святкував перемогу над Черніговом у рамках підготовки до сезону в УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:0. 

Контрольний матч 
10 липня

Колос - Чернігів 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 ? (автогол), 2:0 - 45 Велетень, 3:0 - 66 Салабай

Колос (перший тайм): Волинець, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Оріховський, Велетень, Богданов, Ільїн, Цуріков, Безбородько.

Колос (другий тайм): Волинець (Пахолюк, 64), ГНП, Лучкевич, Гончаренко, Ємець, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Мілько, Салабай.

Напередодні Колос переміг Діназ у контрольному поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона 4925 6
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4466
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 8138
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 7432
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО 61924
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом 5314
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38655
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22946
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8704
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76445
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78975 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34474 4