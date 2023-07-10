Олександрія розгромила Гірник-Спорт у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 липня, Олександрія у рамках підготовки до чемпіонату вдома провела третій контрольний поєдинок.

Суперником олександрійців став представник Першої ліги - Гірник-Спорт (Горішні Плавні). Матч завершився з рахунком 5:0.

Голами відзначилися: Артем Шулянський, Андрій Кулаков (дубль), Владислав Бабогло та Артур Авагімян.

Попереду у містян два дні відпочинку, після чого команда повернеться в розташування табору і розпочнеться друга частина літніх зборів. На цей період заплановано три спаринги. Про суперників і час проведення матчів буде оголошено окремо.

Контрольний матч

10 липня

Олександрія - Гірник-Спорт 5:0

Голи: 1:0 - Шулянський, 2:0 - Кулаков, 3:0 - Бабогло, 4:0 - Авагімян, 5:0 - Кулаков

Нагадаємо Ворскла поступилась Олександрії у контрольному матчі.