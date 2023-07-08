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Шахтар розписав результативну нічию з АЗ

Матч завершився внічию
Сьогодні 17:39 251 0
Шахтар розписав результативну нічию з АЗ
#АЗ Алкмар, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв внічию з АЗ у контрольному матчі.

Гра закінчилася з рахунком 3:3.

За "гірників" забивали Олександр Зубков, Валерій Бондар та Кевін Келсі.

Товариський матч

08 липня

АЗ Алкмар – Шахтар 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Де Віт, 1:1 - 17 Зубков, 2:1 - 48 Барасі, 2:2 - 50 Бондар, 3:2 - 65 ван Боммел, 3:3 - 76 Келсі

Шахтар: Твардовський, Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко, Кастілло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков, Келсі

Нагадаємо, вінгера Шахтаря Тете запропонували підписати Нанту.

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