Шахтар розписав результативну нічию з АЗ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграв внічию з АЗ у контрольному матчі.
Гра закінчилася з рахунком 3:3.
За "гірників" забивали Олександр Зубков, Валерій Бондар та Кевін Келсі.
Товариський матч
08 липня
АЗ Алкмар – Шахтар 3:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Де Віт, 1:1 - 17 Зубков, 2:1 - 48 Барасі, 2:2 - 50 Бондар, 3:2 - 65 ван Боммел, 3:3 - 76 Келсі
Шахтар: Твардовський, Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко, Кастілло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков, Келсі
Нагадаємо, вінгера Шахтаря Тете запропонували підписати Нанту.