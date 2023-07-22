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Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі

Шахтар здобув першу перемогу на зборах у Нідерландах.
Сьогодні 17:45 385 0
Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар впевнено переграла нідерландський Утрехт у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 4:2.

Згідно з домовленістю між клубами, матч складався з чотирьох таймів по тридцять хвилин кожен. У цьому матчі Патрік ван Леувен задіяв усіх 27 футболістів, які були у його розпорядженні.

Товариський матч

22 липня

Утрехт - Шахтар 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Траоре, 0:2 - 30+1 В’юнник, 0:3 - 58 Судаков, 1:3 -  80 Клайбер, 2:3 - 82 Бусаід, 2:4 - 84 Ракицький

Шахтар (стартовий склад): Різник (Трубін, 31), Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков (Тоіров, 45), В’юнник (Невертон, 31), Траоре.

Склад Шахтаря на третій і четвертий тайми: Твардовський (Пузанков, 91), Корнієнко (Педріньйо, 91), Ракицький, Козік, Конопля (Фарина, 106), Глущенко, Назарина (Кастілло, 91), Очеретько, Сікан, Кащук, Келсі.

Напередодні Шахтар підписав 18-річного бразильця Невертона.

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