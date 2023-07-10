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Металіст 1925 розгромив аматорську команду у спарингу

Дубль у матчі оформив Абдуллаєв
Сьогодні 19:25 228 0
Металіст 1925 розгромив аматорську команду у спарингу
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 святкував перемогу над аматорською командою Мостиська у рамках підготовки до сезону в УПЛ.

Матч завершився з рахунком 4:0. Дубль у матчі оформив Абдуллаєв.

Контрольний матч 
10 липня

Мостиська - Металіст 1925 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Абдуллаєв, 21 (пен), 0:2 - 32 Кравченко, 0:3 - 37 Абдулаєв, 0:4 - 68 Островський

Металіст 1925 (футболки сині): Сидоренко (Потімков І. 46), Жичиков, Ткачук Є. (Курило 32, Безуглий 64), Червак, Коваленко (Рудавський 77), Мартинюк (к) (Габелок, Чирук (Моура 64), Кравченко (Вачіберадзе 64), Сологуб (Ткачук А. 64), Абдуллаєв (Дмитренко 64), Юсов (Островський 64)

Напередодні Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся.

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