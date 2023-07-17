Верес поступився Карпатам у контрольному матчі

Матч пройшов у закритому режимі.

Джерело - Чемпіон.

Верес поступився першоліговим львівським Карпатам у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 2:1. Єдиний м‘яч у складі рівнян сьогодні провів один із бразильців, які перебувають у таборі команди на перегляді. У Карпат забивали - Підлепенець та Галенков.

Контрольний матч

17 липня

Карпати - Верес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Підлепенець, 1:1 - 49 гравець на перегляді, 2:1 - 88 Галенков

Нагадаємо, Верес проведе матч 1 туру з Поліссям у Житомирі.

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