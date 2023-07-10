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Динамо - Триглав 9:0: огляд матчу

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Динамо - Триглав 9:0: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У товариському матчі Динамо перемогло словенський Триглав.

По два голи забили Андрій Ярмоленко, Самба Діалло та Назар Волошин. Також відзначились Віталій Буяльський, Богдан Лєднєв та Олександр Яцик.

Товариський матч 

10 липня

Динамо - Триглав  9:0

Голи: Ярмоленко (2), Діалло (2), Волошин (2), Буяльський, Лєднєв, Яцик. 

Стартовий склад Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Біловар, Дубінчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто.

У 2-му таймі на заміни виходили: Моргун, Караваєв, Боль, Попов, Малиш, Рамадані, Яцик, Царенко, Лєднєв, Діалло, Волошин.

Напередодні Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер.

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