Головне
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Сьогодні 18:07 1927 2
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сьогодні 23:00 554
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
Сьогодні 22:29 826
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 21:47 3246
Матчі Світоліної та Цуренко на Вімблдоні-2023 перенесено на 6 липня
Сьогодні 18:31 434
ПСЖ представив нового головного тренера
Сьогодні 18:25 522
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 717
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 6989
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 5030
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 879
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 - Минай 4:0: огляд матчу

Відеоогляд матчу
Сьогодні 21:50 194 0
СК Дніпро-1 - Минай 4:0: огляд матчу
#Минай, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переграв Минай у контрольному матчі.

Товариський матч
05 липня 

СК Дніпро-1 - Минай 4:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 29 Гуцуляк, 2:0 - 60 Когут, 3:0 - 66 Довбик (66), 4:0 - 71 Горін

СК Дніпро-1: 33.Мисак (12.Кінарейкін,23), 26.Каплієнко (27.Горбунов,46), 5.Сарапій (кап), 3.Адамюк (39.Сваток,61), 42.Пасіч (11.Мірошніченко,61), 18.Бабенко, (31.Хан,61) 34.Танчик (99.Горін,61), 22.Рубчинський (24.Жданов,61), 25.Когут, 10.Гаджиєв (4.Пуріта,61), 9.Гуцуляк (7.Довбик,61).

Минай: 35.Кемків (13.Бандура, 46), 44.Чуй (9. Колесник,46), 23.Кравчук, 2.Дмитрук (гравець на перегляді,46), 14.Булеза, 20.Голуб (7.Гєчев, 46), 22.Твердохліб, 34.Демиденко, (19.Лєднєв, 46), гравець на перегляді.(32.Петько,35), гравець на перегляді (гравець на перегляді,46)

Раніше Мірошніченко перейшов у Дніпро-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 5656
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4618
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5030
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 6989
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 8213
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 5034
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21589 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 58887
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211644 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76145
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55186
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 285900