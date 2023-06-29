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СК Дніпро-1 – Севлюш 5:0: огляд матчу

Відеоогляд матчу
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СК Дніпро-1 – Севлюш 5:0: огляд матчу
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 провів перший літній спаринг, у якому помірявся силами з аматорською командою із Закарпаття – Севлюш.

Товариський матч
28 червня

СК Дніпро-1 – Севлюш (Виноградів) 5:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 33 Когут, 2:0 - 61 Бабенко, 3:0 - 73 Пуріта, 4:0 - 80 Бланко, 5:0 - 86 Гуцуляк 

СК Дніпро-1: 12. Кінарейкін (Мисак,46, Крапивцов,61), 26. Каплієнко (8.Горбунов,46), 5. Сарапій (кап), 3. Адамюк, 42. Пасіч (44.Пуріта), 18. Бабенко, 25. Когут (31. Хан,83), 31. Хан (34.Танчик,46), 11. Гаджиєв (23.Бланко,46), 24. Жданов (9.Гуцуляк,46), 10. Ківінда (11.Гаджиєв,62)

Севлюш: 71.Сидоренко (1.Марущинець, 65), 90. Веждел (14.Черечак, 68) , 77.Гогерчак, 16.Куделко, 18.Русин (99.Мешко, 68), 23.Василинець (17.Баник, 46), 8.Чонка, 34.Пуканич (5.Береш, 77), 10.Реплюк (3.Логойда,68), 11.Дорі (20.Яцкуленець.46), 7.Чедрик (9.Котляр.77). 

Попередження: Бланко (54)

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