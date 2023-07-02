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СК Дніпро-1 впевнено переміг дебютанта Першої ліги

Сьогодні 19:54 166 0
СК Дніпро-1 впевнено переміг дебютанта Першої ліги
#СК Дніпро-1, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 святкував впевнену перемогу над першоліговим Хустом у контрольному матчі.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Контрольний матч
2 липня

СК Дніпро-1 - Хуст 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Когут, 2:0 - 35 Горбунов, 2:1 - 75 В.Луців, 3:1 - 82 Ківінда, 4:1 - 87 Жданов

СК "Дніпро-1: 33.Мисак (93.Валеф,46), 27.Горбунов (26.Каплієнко,46), 14. Федорів, 3. Адамюк, 42. Пасіч, 18. Бабенко (31.Хан,64), 25. Когут (11.Гаджиєв,58), 4.Пуріта (22.Рубчинський,46) 34.Танчик, 23.Бланко (24.Жданов.64), 9.Гуцуляк (кап) (10.Ківінда,64).

Хуст: 1.Левченко (12.Бучок, 46)  17.Павлич (88.Фенинець.65), 20. Петрук (7.Фляшко,46), 94.Іванов (кап), 22.Тихненко (19.Борисенко,,46), 29.Шевчук, 27.Гуменяк (15.М.Пилип,46), 9.Гончар (13.Колчин. 46) , 10.В.Луців (77.Максимець, 76), 99.П.Луців, 6.Вагін (21.Лисянчук,46),. Запасні: 12.Рябенко, Р.Пилип.

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