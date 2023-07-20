Минай та Севлюш розписали результативну нічию у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Минай зіграв внічию з аматорським Севлюшом у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 3:3.
Товариський матч
20 липня
Минай - Севлюш 3:3
Голи: 1:0 Голуб, 2:0 ГНП, 2:1 Чедрик, 2:2 Пуканич (з пенальті), 3:2 Ременяк, 3:3 Чедрик
Минай: Кемкін (Ольховий, 35), Ременяк (Дмитрук, 70), Чуєв (Ю.Кравчук, 70), Лєднєв (Солдат, 70), Рогозинський (Булеза, 70), Ралюченко (Вітенчук, 46), Петько (Панасенко, 46), Гечев (Одарюк, 70), Голуб (Гунічев, 46), гравець на перегляді (Твердохліб, 70), Демиденко (Вишневський, 70).
Раніше Минай орендував нападника Олександрії Гунічева.
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