Динамо Київ - Динамо Бухарест 4:1: огляд матчу

Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Динамо Бухарест у контрольному матчі.

Товариський матч

05 липня

Динамо Київ - Динамо Бухарест 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Волошин, 2:0 - 18 Царенко, 2:1 - 40 Бані, 3:1 - 67 Дубінчак, 4:1 - 74 Кабаєв

Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 70) – Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак – Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46) – Горбач (Кабаєв, 46).

Динамо Бухарест (стартовий склад): Дуймович, Родрігес, Джафер, Бена, Грігоре, Амзар, Росу, Іглесіас, Бані, Гезалі, Абдалла.

Попереджений: Попов (15).

Раніше повідомлялося, що Динамо не транслюватиме перші дві контрольні гри.