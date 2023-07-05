Динамо Київ - Динамо Бухарест 4:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо обіграло Динамо Бухарест у контрольному матчі.
Товариський матч
05 липня
Динамо Київ - Динамо Бухарест 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 10 Волошин, 2:0 - 18 Царенко, 2:1 - 40 Бані, 3:1 - 67 Дубінчак, 4:1 - 74 Кабаєв
Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 70) – Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак – Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46) – Горбач (Кабаєв, 46).
Динамо Бухарест (стартовий склад): Дуймович, Родрігес, Джафер, Бена, Грігоре, Амзар, Росу, Іглесіас, Бані, Гезалі, Абдалла.
Попереджений: Попов (15).
Раніше повідомлялося, що Динамо не транслюватиме перші дві контрольні гри.