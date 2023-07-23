Олександрія розгромила ЛНЗ у контрольному матчі

Обидві команди провели завершальний матч на зборах

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула розгромну перемогу над ЛНЗ у межах контрольної зустрічі.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Контрольний матч

23 липня

Олександрія - ЛНЗ 5:1 (3:1)

За олександрійців забитими голами відзначилися: Владислав Калітвінцев, Артем Шулянський, Родіон Плакса і дубль на рахунку Андрія Кулакова.

У складі ЛНЗ взяттям воріт відзначився Владислав Хамелюк.

Для обох команд цей матч став завершальним на літніх зборах.

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