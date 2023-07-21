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Минай переграв Металіст у контрольному матчі

Закарпатці завершили літню спаринг-програму
Сьогодні 16:37 202 0
Минай переграв Металіст у контрольному матчі
#Металіст, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай обіграв Металіст у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:0.

Товариський матч

21 липня

Минай - Металіст 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Твердохліб, 2:0 - 58 Вишневський

Минай: Бандура, Дмитрук (Ременяк, 66), Солдат (Чуєв, 75), Ю.Кравчук (Демиденко, 75), Нємчанінов, Булеза (Рогозинський, 46), Петько (Панасенко, 46), Ралюченко (Вітенчук, 46), Твердохліб (Лєднєв, 86), Одарюк (Гечев, 66), Вишневський (Гунічев, 61).

Металіст: Фастов, Бусько, Абрамов, Габріель, Вернаттус (Горяінов, 79), Чідомере (Цвіренко, 68), Мораренко (Ян, 46), Дігтярь (Рязанцев, 46), Багачанський, Кайдалов, Синчук.

Раніше Минай орендував нападника Олександрії Гунічева.

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