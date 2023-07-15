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Денисов: Полісся передає свої телевізійні права для УПЛ ТБ

Сьогодні 17:23 234 0
Денисов: Полісся передає свої телевізійні права для УПЛ ТБ

Полісся приєднається до єдиного телепулу УПЛ.

Про це розповів директор клубу з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов.

Полісся визначилося зі своєю позицією стосовно реалізації телевізійних прав. Ми опинилися в дуже унікальній ситуації, коли клуб нарешті виборов право зіграти в елітному дивізіоні, вийшов в УПЛ, і тут зʼясувалося, що в цьому сезоні жоден з телетрансляторів не був готовий купувати права в УПЛ.

Тобто ми, як і інші дебютанти Премʼєр-Ліги, опинилися в дуже дивній ситуації, але залишалося лише два шляхи, якими ми можемо йти.  Перший шлях – це фінансувати за власний кошт трансляції й розміщувати їх на нашому клубному ютуб-каналі Полісся. Або приєднатися до інших клубів, які за ідею обʼєднання під умовною назвою УПЛ ТБ і, знов-таки, фінансувати трансляції за власний кошт, але розміщувати їх вже на окремому ютуб-каналі УПЛ ТБ.

Сьогодні ми провели довгу розмову з президентом клубу Геннадієм Буткевичем, де я, по суті, пояснив йому обидва варіанти, які є плюси, які є мінуси. І в тому числі він володіє всією картиною того, що відбувається – стосовно того, що три клуби транслюються на каналах Коломойського і чому вони там, декілька клубів прийняли рішення транслюватися на власних ютубах і чому, і група клубів, яка хоче створити окремий ютуб і транслюватися разом і, по суті, теж чому вони це хочуть.

Геннадій Владиславович з присущим йому відчуттям іронії, але дуже лаконічно й інформативно висловився стосовно рішення, яке Полісся залишає за собою.  Пролунало це рішення таким чином, що краще торт їсти разом, чим лайно поодинці. Тому, в даному випадку, я хотів би сказати, що Полісся цією новиною може підтвердити, що передає права свої телевізійні УПЛ для реалізації проєкту УПЛ ТБ.

Також ми підтверджуємо, що ми готові по стандартах УПЛ високої якості транслювати усі домашні матчі Полісся. Президент підтвердив, що готовий це профінансувати. І разом з іншими клубами будемо докладати зусиль для розвитку цього проєкту, пошуку комерціалізації й нових комерційних можливостей", - сказав Денисов.

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