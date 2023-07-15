УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру

Джерело - upl.ua.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
1 ТУР
28 липня (п’ятниця)
Оболонь — Колос. 17:00
Верес — Полісся. 19:00
29 липня (субота)
Рух — Зоря. 15:00
Металіст 1925 — Шахтар. 17:00
30 липня (неділя)
ЛНЗ — Чорноморець. 13:00
Олександрія — Кривбас. 15:00
Динамо — Минай. 17:00
Матч Ворскла — Дніпро-1 перенесено на більш пізній термін у зв’язку з участю обох клубів в єврокубка.
Нагадаємо, 10 клубів УПЛ спробують створити УПЛ-ТБ.