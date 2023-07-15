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УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру

Сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України стартує у п'ятницю, 28 липня
Сьогодні 14:10 166 0
УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

1 ТУР

28 липня (п’ятниця)

Оболонь — Колос. 17:00

Верес — Полісся. 19:00

29 липня (субота)

Рух — Зоря. 15:00

Металіст 1925 — Шахтар. 17:00

30 липня (неділя)

ЛНЗ — Чорноморець. 13:00

Олександрія — Кривбас. 15:00

Динамо — Минай. 17:00

Матч Ворскла — Дніпро-1 перенесено на більш пізній термін у зв’язку з участю обох клубів в єврокубка.

Нагадаємо, 10 клубів УПЛ спробують створити УПЛ-ТБ.

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