Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів

Джерело - Чемпіон.
29 липня 2023 року стартує футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар матчів.
У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар матчів УПЛ-2023/24:
Перше коло
1 тур. 28 липня 2023 рік
- 17:00. Оболонь - Колос
- 19:00. Верес - Полісся
29 липня 2023 рік
- 15:00. Рух - Зоря
- 17:00. Металіст 1925 - Шахтар
30 липня 2023 рік
- 13:00. ЛНЗ - Чорноморець
- 15:00. Олександрія - Кривбас
- 17:00. Динамо - Минай
- Ворскла - Дніпро-1 - перенесено
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ
2 тур. 5 серпня 2023 рік
- Колос - Чорноморець
- Минай - ЛНЗ
- Олександрія - Металіст 1925
- Дніпро-1 - Полісся
- Зоря - Кривбас
- Оболонь - Динамо
- Рух - Ворскла
- Верес - Шахтар
3 тур. 12 серпня 2023 рік
- Чорноморець - Оболонь
- Колос - Верес
- Кривбас - ЛНЗ
- Минай - Дніпро-1
- Ворскла - Зоря
- Динамо - Металіст 1925
- Полісся - Рух
- Шахтар - Олександрія
4 тур. 19 серпня 2023 рік
- ЛНЗ - Полісся
- Металіст 1925 - Минай
- Верес - Ворскла
- Дніпро-1 - Оболонь
- Зоря - Олександрія
- Чорноморець - Динамо
- Рух - Колос
- Кривбас - Шахтар
5 тур. 26 серпня 2023 рік
- ЛНЗ - Металіст 1925
- Оболонь - Кривбас
- Олександрія - Полісся
- Ворскла - Чорноморець
- Минай - Зоря
- Динамо - Верес
- Рух - Дніпро-1
- Колос - Шахтар
6 тур. 2 вересня 2023 рік
- Полісся - Оболонь
- Верес - Чорноморець
- Колос - Кривбас
- Ворскла - Олександрія
- Дніпро-1 - ЛНЗ
- Зоря - Динамо
- Рух - Металіст 1925
- Минай - Шахтар
7 тур. 16 вересня 2023 рік
- Чорноморець - Полісся
- Кривбас - Верес
- Олександрія - Минай
- Дніпро-1 - Колос
- Металіст 1925 - Зоря
- Динамо - Ворскла
- ЛНЗ - Рух
- Шахтар - Оболонь
8 тур. 23 вересня 2023 рік
- Оболонь - Верес
- Металіст 1925 - Колос
- Полісся - Минай
- Олександрія - Чорноморець
- Ворскла - Кривбас
- Зоря - Дніпро-1
- ЛНЗ - Динамо
- Рух - Шахтар
9 тур. 30 вересня 2023 рік
- Верес - ЛНЗ
- Колос - Полісся
- Минай - Оболонь
- Дніпро-1 - Металіст 1925
- Чорноморець - Зоря
- Динамо - Олександрія
- Кривбас - Рух
- Шахтар - Ворскла
10 тур. 7 жовтня 2023 рік
- Оболонь - Металіст 1925
- Кривбас - Чорноморець
- ЛНЗ - Олександрія
- Колос - Ворскла
- Дніпро-1 - Верес
- Полісся - Динамо
- Рух - Минай
- Зоря - Шахтар
11 тур. 21 жовтня 2023 рік
- Чорноморець - Минай
- Металіст 1925 - Кривбас
- Олександрія - Колос
- Ворскла - Поілсся
- Оболонь - Зоря
- Динамо - Дніпро-1
- Верес - Рух
- Шахтар - ЛНЗ
12 тур. 28 жовтня 2023 рік
- ЛНЗ - Оболонь
- Минай - Верес
- Ворскла - Металіст 1925
- Кривбас - Дніпро-1
- Зоря - Полісся
- Колос - Динамо
- Рух - Олександрія
- Чорноморець - Шахтар
13 тур. 4 листопада 2023 рік
- Металіст 1925 - Чорноморець
- ЛНЗ - Колос
- Полісся - Кривбас
- Минай - Ворскла
- СК Дніпро-1 - Олександрія
- Верес - Зоря
- Рух - Оболонь
- Динамо - Шахтар
14 тур. 11 листопада 2023 рік
- Полісся - Металіст 1925
- Колос - Минай
- Олександрія - Верес
- Оболонь - Ворскла
- Зоря - ЛНЗ
- Кривбас - Динамо
- Чорноморець - Рух
- Шахтар - Дніпро-1
15 тур. 25 листопада 2023 рік
- Верес - Металіст 1925
- Минай - Кривбас
- Олександрія - Оболонь
- Ворскла - ЛНЗ
- Дніпро-1 - Чорноморець
- Колос - Зоря
- Динамо - Рух
- Шахтар - Полісся
Друге коло
16 тур. 2 грудня 2023 рік
- Полісся - Верес
- Чорноморець - ЛНЗ
- Колос - Оболонь
- Кривбас - Олександрія
- Дніпро-1 - Ворскла
- Минай - Динамо
- Зоря - Рух
- Шахтар - Металіст 1925
17 тур. 9 грудня 2023 рік
- Чорноморець - Колос
- ЛНЗ - Минай
- Металіст 1925 - Олександрія
- Полісся - Дніпро-1
- Кривбас - Зоря
- Динамо - Оболонь
- Ворскла - Рух
- Шахтар - Верес
18 тур. 24 лютого 2024 рік
- Оболонь - Чорноморець
- Верес - Колос
- ЛНЗ - Кривбас
- Дніпро-1 - Минай
- Зоря - Ворскла
- Металіст 1925 - Динамо
- Рух - Полісся
- Олександрія - Шахтар
19 тур. 2 березня 2024 рік
- Полісся - ЛНЗ
- Минай - Металіст 1925
- Ворскла - Верес
- Оболонь - Дніпро-1
- Олександрія - Зоря
- Динамо - Чорноморець
- Колос - Рух
- Шахтар - Кривбас
20 тур. 9 березня 2024 рік
- Металіст 1925 - ЛНЗ
- Кривбас - Оболонь
- Полісся - Олександрія
- Чорноморець - Ворскла
- Зоря - Минай
- Верес - Динамо
- Дніпро-1 - Рух
- Шахтар - Колос
21 тур. 16 березня 2024 рік
- Оболонь - Полісся
- Чорноморець - Верес
- Кривбас - Колос
- Олександрія - Ворскла
- ЛНЗ - Дніпро-1
- Динамо - Зоря
- Металіст 1925 - Рух
- Шахтар - Минай
22 тур. 30 березня 2024 рік
- Полісся - Чорноморець
- Верес - Кривбас
- Минай - Олександрія
- Колос - Дніпро-1
- Зоря - Металіст 19256
- Восркла - Динамо
- Рух - ЛНЗ
- Оболонь - Шахтар
23 тур. 6 квітня 2024 рік
- Верес - Оболонь
- Колос - Металіст 1925
- Минай - Полісся
- Чорноморець - Олександрія
- Кривбас - Ворскла
- Дніпро-1 - Зоря
- Динамо - ЛНЗ
- Шахтар - Рух
24 тур. 13 квітня 2024 рік
- ЛНЗ - Верес
- Полісся - Колос
- Оболонь - Минай
- Металіст 1925 - Дніпро-1
- Зоря - Чорноморець
- Олександрія - Динамо
- Рух - Кривбас
- Ворскла - Шахтар
25 тур. 20 квітня 2024 рік
- Металіст 1925 - Оболонь
- Чорноморець - Кривбас
- Олександрія - ЛНЗ
- Ворскла - Колос
- Верес - Дніпро-1
- Динамо - Полісся
- минай - Рух
- Шахтар - Зоря
26 тур. 27 квітня 2024 рік
- Минай - Чорноморець
- Кривбас - Металіст 1925
- Колос - Олександрія
- Полісся - Ворскла
- Зоря - Оболонь
- Дніпро-1 - Динамо
- Рух - Верес
- ЛНЗ - Шахтар
27 тур. 4 травня 2024 рік
- Оболонь - ЛНЗ
- Верес - Минай
- Металіст 1925 - Ворскла
- Дніпро-1 - Кривбас
- Полісся - Зоря
- Динамо - Колос
- Олександрія - Рух
- Шахтар - Чорноморець
28 тур. 11 травня 2024 рік
- Чорноморець - Металіст 1925
- Колос - ЛНЗ
- Кривбас - Полісся
- Ворскла - Минай
- Олександрія - СК Дніпро-1
- Зоря - Верес
- Оболонь - Рух
- Шахтар - Динамо
29 тур. 18 травня 2024 рік
- Металіст 1925 - Полісся
- Минай - Колос
- Верес - Олександрія
- Ворскла - Оболонь
- ЛНЗ - Зоря
- Динамо - Кривбас
- Рух - Чорноморець
- Дніпро-1 - Шахтар
30 тур. 25 травня 2024 рік
- Кривбас - Минай
- Оболонь - Олександрія
- ЛНЗ - Ворскла
- Чорноморець - Дніпро-1
- Зоря - Колос
- Рух - Динамо
- Полісся - Шахтар
- Металіст 1925 - Верес