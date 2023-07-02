Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.
Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.
На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).
Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):
26 червня (понеділок)
- Колос - Нива (Бузова) 1:0
- Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1
28 червня (середа)
- СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
- Оболонь - Вікторія 2:0
- Кривбас - Кремінь 3:1
30 червня (п'ятниця)
- Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2
1 липня (субота)
2 липня (неділя)
- Минай - Металіст
- СК Дніпро-1 - Хуст
- Ворскла - СК Полтава
3 липня (понеділок)
- Олександрія - ФСК Маріуполь
- Металіст 1925 - СК Чайка
4 липня (вівторок)
- Колос - Оболонь
- Зоря - Ресовія (Польща)
5 липня (середа)
- СК Дніпро-1 - Минай
- Динамо - Динамо (Бухарест)
6 липня (четвер)
7 липня (п'ятниця)
- Олександрія - Ворскла
- Рух - Металург
8 липня (субота)
- Верес - Металіст 1925
- Чорноморець - ЛНЗ
- Чорноморець - Нива (Вінниця)
- Кривбас - Карпати
- Динамо - Вольфсбергер (Австрія)
- Зоря - сталь (Польща)
9 липня (неділя)
- Минай - Хуст
- СК Дніпро-1 - Металіст
- Колос - Діназ
10 липня (понеділок)
- Олександрія - Гірник-Спорт
- Колос - Чернігів
11 липня (вівторок)
- Зоря - Земплін (Польща)
12 липня (середа)
- Полісся - Хартберт (Австрія)
- Кривбас - Хуст
- Динамо - Янг Бойз (Швейцарія)
13 липня (четвер)
- Минай - Рух
14 липня (п'ятниця)
- Верес - Нива (Тернопіль)
15 липня (субота)
- Полісся - Грацер АК (Австрія)
- Металіст 1925 - Агробізнес
- Чорноморець - Інгулець
16 липня (неділя)
- Кривбас - Минай
- ЛНЗ - Колос
- Динамо - Аріс (Кіпр)
17 липня (понеділок)
- Верес - Карпати
- Зоря - Гурнік (Польща)
18 липня (вівторок)
- Кривбас - СК Дніпро-1
19 липня (середа)
- Верес - Кривбас
20 липня (четвер)
- Минай - Севлюш (Виноградів)
21 липня (п'ятниця)
- Минай - Металіст
- Рух - Агробізнес
- Рух - Металіст 1925
22 липня (субота)
- Зоря - Ружомберок (Словаччина)