Чех зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Колишній воротар Челсі та Арсенала Петр Чех візьме участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні.
Про це повідомляє Game4Ukraine.
Форматом заходу передбачається, що серед запрошених футболістів та знаменитостей Олександр Зінченко та Андрій Шевченко обиратимуть собі команди.
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Нагадаємо, актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України.
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