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Чех зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Сьогодні 21:40 207 0
Чех зіграє у благодійному матчі на підтримку України
#Чех

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Челсі та Арсенала Петр Чех візьме участь у благодійному матчі  на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

Форматом заходу передбачається, що серед запрошених футболістів та знаменитостей Олександр Зінченко та Андрій Шевченко обиратимуть собі команди.

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Допис, поширений Game4Ukraine (@game4ukraine)

Нагадаємо, актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України.

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