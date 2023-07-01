Чех зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Челсі та Арсенала Петр Чех візьме участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

Форматом заходу передбачається, що серед запрошених футболістів та знаменитостей Олександр Зінченко та Андрій Шевченко обиратимуть собі команди.

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Нагадаємо, актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України.

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