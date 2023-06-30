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Актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України

У американському серіалі Джимо зіграв роль Сема Обісаньї
Сьогодні 08:17 278 0
Актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Актор телесеріалу Тед Лассо Тохіб Джимо візьме участь у благодійному матчі  на підтримку України, який відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

У американському спортивному комедійному серіалі Джимо зіграв роль Сема Обісаньї - перспективного нігерійського гравця футбольної команди Річмонд.

Участь в матчі візьме ще один актор серіалу Тед Лассо - Філ Данстер.

Раніше визначилися склади на благодійний матч для підтримки України.

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