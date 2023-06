Актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Актор телесеріалу Тед Лассо Тохіб Джимо візьме участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

У американському спортивному комедійному серіалі Джимо зіграв роль Сема Обісаньї - перспективного нігерійського гравця футбольної команди Річмонд.

Участь в матчі візьме ще один актор серіалу Тед Лассо - Філ Данстер.

Toheeb Jimoh, star of Ted Lasso, joins Game4Ukraine 🇺🇦⚽️



For tickets, visit https://t.co/nsdOYNRIMN now ! pic.twitter.com/sm6C9R7Msz