Актор серіалу Тед Лассо зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Актор телесеріалу Тед Лассо Тохіб Джимо візьме участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.
Про це повідомляє Game4Ukraine.
У американському спортивному комедійному серіалі Джимо зіграв роль Сема Обісаньї - перспективного нігерійського гравця футбольної команди Річмонд.
Участь в матчі візьме ще один актор серіалу Тед Лассо - Філ Данстер.
Toheeb Jimoh, star of Ted Lasso, joins Game4Ukraine 🇺🇦⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 29, 2023
For tickets, visit https://t.co/nsdOYNRIMN now ! pic.twitter.com/sm6C9R7Msz
Раніше визначилися склади на благодійний матч для підтримки України.
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