Захисник Динамо зацікавив Порту

Костянтин Вівчаренко може покинути Динамо

Лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко входить у сферу інтересів Порту.

Про це повідомляє Sport.ua.

Скаути "драконів" спостерігають за грою Костянтина на Євро-2023 U-21 та задоволені побаченим. Їм подобається працездатність українського захисника й вміння працювати по всьому флангу. У "Порту" вважають, що 21-річний українець може далі розвивати свій талант та вийти на високий рівень.

Порту потребує посилення на позиції лівого захисника. Наявні гравці на цій позиції не влаштовують клуб. Основним у цьому амплуа є бразилець Венделл, якому в липні виповниться 30 років. В ролі гравця ротації у Порту – нігерієць Зайду Санусі, якому 26 років.

У Порту звернули увагу на Вівчаренка ще під час матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Тож український захисник є одним з кандидатів на позицію лівого захисника Порту. Багато що буде залежати від Венделла, який має визначитися зі своїм майбутнім.

Вівчаренко нещодавно підписав контракт з агенцією CSM Sport & Entertainment, яка має зв'язки у Португалії та Франції. 21-річний футболіст у минулому сезоні провів 32 матчі за Динамо, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Динамо планує базуватися в Одесі.