Динамо планує базуватися в Одесі

Клуб розміститься на базі Чорноморця

Динамо в першій частині сезону планує базуватися в Одесі, на базі Чорноморця.

Про це повідомляє Sport.ua.

Матчі Ліги конференцій кияни планують проводити в Молдові або Румунії, тому для кращої логістики розглядають варіант із тим, щоб частину сезону "біло-сині" провели в Одесі. Домашні матчі підопічні Луческу проводитимуть на стадіоні Чорноморець.

Нагадаємо, що минулого сезону кияни проводили домашні матчі єврокубків у Польщі, витрачаючи багато часу на дорогу. Цей досвід Луческу вважає негативним. На його думку, невдала логістика стала однією з причин провалу минулого сезону.

Щодо єврокубків, то пріоритетом для Динамо є Кишинів. Однак чи зможуть грати динамівці там, залежатиме від того, чи зможуть місцеві команди пробитися до групової стадії єврокубків. Запасним варіантом є Румунія.

Нагадаємо, став відомий склад Динамо на збір в Австрії.

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