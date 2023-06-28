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Арсенал близький до підписання Райса з Вест Гема

Сторони дуже близькі до цього трансферу
Сьогодні 16:35 205 0
Арсенал близький до підписання Райса з Вест Гема
Фото: AFP
#Арсенал (Лондон), #Вест Гем, #Райс

Джерело - Чемпіон.

Арсенал впевнений у підписанні півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Каноніри" планують завершити угоду у найближчі 24 або 48 годин. Сторони дуже близькі до цього трансферу.

Повідомлялось, що від боротьби за гравця відмовився Манчестер Сіті після того, як

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