Арсенал близький до підписання Райса з Вест Гема

Арсенал впевнений у підписанні півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Каноніри" планують завершити угоду у найближчі 24 або 48 годин. Сторони дуже близькі до цього трансферу.

Повідомлялось, що від боротьби за гравця відмовився Манчестер Сіті після того, як

