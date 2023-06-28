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Манчестер Сіті відмовився від трансферу Райса

Манчестер Сіті вийшов з боротьби за Райса
Сьогодні 15:10 282 0
Манчестер Сіті відмовився від трансферу Райса
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Райс, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті більше не претендує на півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє The Athletic.

Після нової пропозиції Арсенала у 100+5 мільйонів фунтів у Сіті вирішили відмовитись від боротьби за гравця. "Каноніри" наразі ведуть переговори з Вест Гемом.

Клубам ще потрібно узгодити терміни та умови оплати, але Арсенал зараз дуже впевнений в закриті угоди, попри те, що Вест Гем очікує на реакцію Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті запропонував 80 млн фунтів за Райса.

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